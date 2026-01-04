St. Galler Polizei registriert 23 Einbrüche während der Feiertage

Keystone-SDA

Im Kanton St. Gallen wurden in der letzten Kalenderwoche des vergangenen Jahres 23 Einbrüche registriert. Das sind nur halb so viele wie noch Anfang Dezember 2025, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Über die Feiertage wurden zum Beispiel Einbrüche in der Stadt St. Gallen und in Flawil verübt, wie es heisst. Das Ziel der unbekannten Täter seien Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gewesen. Was genau gestohlen wurde, sei noch unklar. Es sei jedoch zu Sachschäden gekommen.

Zudem beschreibt die Polizei eine Reihe von Einbruchsfällen, die Anfang des neuen Jahres verübt wurden. Kriminelle hätten die Gemeinden Eggersriet, Waldkirch und Niederhelfenschwil heimgesucht. Hier sei zumindest in einem Fall Bargeld gestohlen und ein Sachschaden verursacht worden.

In Gossau wurde in der Silvesternacht in ein Geschäft eingebrochen, ein Sachschaden verursacht und Bargeld gestohlen, wie es weiter heisst. Zudem seien zwischen Neujahr und dem 2. Januar elektrische Geräte aus einem aufgebrochenen Büro in Au gestohlen worden.

Am Samstagmorgen brachen Unbekannte zudem in ein Schulhaus in Oberriet ein, brachen Schulzimmer auf und durchsuchten diese, wie die Polizei schreibt. Das Deliktsgut und der Sachschaden würden noch ermittelt.