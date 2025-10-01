The Swiss voice in the world since 1935
Stadler liefert 36 neue Triebzüge für S-Bahn Rhein-Ruhr

Keystone-SDA

Stadler Rail hat einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten. So liefert der Ostschweizer Zugbauer 36 Flirt XL-Triebzüge für die S-Bahn Rhein-Ruhr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fahrzeuge sollen ab Dezember 2029 auf den Linien S 5 und S 8 und ab Dezember 2030 auf der Regionalexpress-Linie RE 41 eingesetzt werden, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Den Betrieb übernehme die Vias Rail GmbH, die sich in einer Ausschreibung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) durchgesetzt habe.

Finanziert würden die Fahrzeuge nach dem VRR-Modell, bei dem der Verbund Eigentümer der Züge wird, heisst es weiter. Die dreiteiligen Züge sind den Angaben zufolge speziell für die Anforderungen des S-Bahn-Netzes Rhein-Ruhr konzipiert und werden im grün-weissen Design ausgeliefert. Finanzielle Angaben zur Bestellung machte Stadler nicht.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

