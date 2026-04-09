Stadt Bern nutzt Preisgeld für Biodiversitätsbörse

Keystone-SDA

Die Stadt Bern nutzt einen Teil des Preisgeldes des Binding-Preises 2022, um im April einmalig eine Biodiversitätsbörse durchzuführen. Dort können sich Interessierte beraten lassen, wie sie in Gärten und auf Balkonen die Biodiversität fördern können und Material beziehen. Für Sperriges gibt es eine Transportmöglichkeit.

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(Keystone-SDA) Die Börse findet vom 23. bis 25. April auf dem Warmbächliareal statt, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Der Anlass entstand, weil die Förderung der Biodiversität im eigenen Garten oder auf dem Balkon mitunter gewisse Herausforderungen mit sich bringt.

Für Pflanzen gibt es bereits den Berner «Wildpflanzemärit». Für Materialien wie etwa Steine, Wurzelstöcke, Wildbienensand oder Nisthilfen, fehlte bisher ein solches Angebot. Mit der Börse will die Stadt nun Abhilfe schaffen.

Nebst Beratung und Materialien finden die Besucherinnen und Besucher auch eine Ausstellung, die den korrekten Aufbau von Kleinstrukturen und deren richtigen Einsatz zeigt.

Weil der Transport von sperrigen oder schweren Materialien wie Bollersteinen oft ein Problem darstellt, gibt es an der Börse ein gratis Angebot für das Berner Gemeindegebiet.

Ermöglicht wird die Biodiversitätsbörse laut Mitteilung durch den Gewinn des Binding-Preises der Stadt im Jahr 2022 für das Themenjahr «Natur braucht Stadt». Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 100’000 Franken verbunden.