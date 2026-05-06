Stadt Bern schreibt weiteres Baufeld auf Gaswerkareal aus

Keystone-SDA

Auf dem Berner Gaswerkareal geht es voran: Die Stadt hat ein weiteres Baufeld öffentlich ausgeschrieben. Das südlich an die Monbijoubrücke angrenzende Feld 2B richtet sich an marktorientierte Bauträgerschaften.

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(Keystone-SDA) Das Baufeld soll eine «Schlüsselrolle» innerhalb des Areals einnehmen, wie der Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. Geplant ist demnach ein multifunktionaler Gebäudekomplex, der Wohnraum und «Nutzungen, die zu einem belebten Areal beitragen» bieten soll. Das Feld umfasst rund 10’000 Quadratmeter.

Die Ausschreibung enthält zudem die Option für den Bau einer Dreifachturnhalle. Damit reagiere die Stadt auf den Mangel an Sporthallen im Stadtgebiet.

Der Entscheid über die Vergabe soll im Dezember fallen, wie die Stadt weiter schrieb. Er erfolgt parallel zur Vergabe der sechs bereits im März ausgeschriebenen Baufelder an die gemeinnützigen Bauträgerschaften.

Auf dem Gaswerkareal sollen insgesamt 300 bis 500 Wohnungen für rund 1000 Personen entstehen. Das Gebiet besteht aus 13 Baufeldern, wovon die Stadt neun im Baurecht abgibt. Weiter sind bis zu 25’000 Quadratmeter für Gewerbe, Dienstleistung, Sport, Kultur und öffentliche Nutzungen eingeplant. Gebaut werden soll etappenweise in den Jahren 2029 bis 2035.