Stadt Bern spendet für die Winterhilfe in der Ukraine

Keystone-SDA

Die Stadt Bern unterstützt die Winterhilfe in der Ukraine mit 25'000 Franken. Sie lässt den Beitrag dem Schweizerischen Roten Kreuz zukommen, das in Zusammenarbeit mit dem Ukrainischen Roten Kreuz beheizte Zufluchtsorte bereitstellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dort sind die Betroffenen vor Kälte geschützt und erhalten warme Mahlzeiten, wie die Stadt Bern am Freitag mitteilte. In der Ukraine leben hunderttausende Menschen in lebensbedrohlicher Kälte ohne Heizung und Licht.

Die Stadt Bern spricht jedes Jahr Mittel für die Not- und Entwicklungshilfe. Betreut werden diese Ausgaben von der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik.