Stadt Bern will Sanierung von Menuhin Forum mit Darlehen fördern

Keystone-SDA

Die Berner Stadtregierung will dem Yehudi Menuhin Forum mit einem verzinslichen und rückzahlbaren Darlehen von einer Million Franken unter die Arme greifen. Die Stiftung des Kulturzentrums plant eine Sanierung und Erweiterung für rund elf Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Das Darlehen wird in jährlichen Raten zurückbezahlt, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Geplant sind unter anderem der Anbau eines Foyers, der Einbau eines Lifts für den barrierefreien Zugang sowie eine energetische Sanierung und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Als nächster Schritt wird der Stadtrat über das Darlehen befinden. Die restlichen Kosten des Projekts sollen laut dem Vortrag an das Parlament durch Eigenmittel, Beiträge von Stiftungen und Privaten, Gelder des Kantons und der Burgergemeinde sowie eine Bankhypothek gedeckt werden.

Im Yehudi Menuhin Forum finden jährlich rund 200 Veranstaltungen mit jeweils bis zu 470 Besuchenden statt. Die denkmalgeschützte Liegenschaft am Helvetiaplatz ist mittlerweile 100 Jahre alt.