Stadt Bern zufrieden mit Skisaison im Weyerli

Keystone-SDA

Die Stadt Bern hat eine positive Bilanz zur Skisaison im Freibad Weyermannshaus gezogen. Das Angebot profitierte auch vom guten Wetter, wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat.

(Keystone-SDA) Bis auf zwei wetterbedingte Ausnahmen konnte der Betrieb des Skilifts im Weyerli wie geplant durchgeführt werden. Gut besucht waren vor allem die vier Samstage, an welchen Skilehrpersonen aus Gstaad Kinder und Jugendliche bei ihren ersten Versuchen kostenlos unterstützten, wie die Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS) in einer Mitteilung schreibt.

Ebenfalls gefragt war das Angebot der Schneesportinitiative Schweiz für Stadtberner Schulklassen, die Skipiste inklusive Ausrüstung und Unterricht für einen Vor- oder Nachmittag kostenlos zu reservieren. Es sei innert kürzester Zeit von insgesamt 30 Stadtberner Klassen ausgebucht gewesen, schreibt die BSS weiter.

Die Saison «des wohl kleinsten Skigebiets des Kantons Bern», wie die BSS die Skipiste in ihrer Mitteilung nennt, dauerte vom 6. Dezember bis zum 8. Februar. Die Piste im Freibad wurde aus dem chemikalienfreien Abrieb der nahen Kunsteisbahn gefertigt. Auf einem sogenannten «Zauberteppich» gelangten die Kinder den Hang hoch. Kinder und Erwachsene konnten kostenlos Material ausleihen.

Beliebt waren gemäss der BSS auch die Schneetage in Grindelwald. Insgesamt meldeten sich 1716 Schulkinder aus 140 Klassen der Stadt Bern an. Das seien so viele gewesen wie noch nie.