Stadt Biel macht mit Sanierung von Freco-Schulhaus weiter

Keystone-SDA

Die Stadt Biel muss Fassade und Dach des "Freco"-Gebäudes sanieren. Hierzu beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat einen Kredit von 2,6 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Das Dach hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und die Fenster müssen komplett saniert werden, wie der Gemeinderat am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Sie befinden sich weitgehend im Originalzustand. Die Innenräume wurden teilweise bereits saniert.

Die Sanierung soll im Sommer 2027 in Etappen beginnen, wie es weiter hiess. Sie soll grösstenteils von aussen erfolgen, sodass der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird.

Das 1919 für eine Uhrenfabrik erstellte Gebäude an der Bubenbergstrasse 15 ist geschützt. Es beherbergt die Tagesschule und zwei Kindergartenklassen der Filière Bilingue sowie eine Klasse des Oberstufenzentrums Rittermatte, wie es weiter hiess. Insgesamt gehen rund 210 Kinder im Freco-Gebäude zur Schule.