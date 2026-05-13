Stadt Luzern verschickt erstmals Karte mit kühlen Rückzugsorten

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern ergänzt ihr Hitzeschutz-Angebot für ältere Menschen erstmals mit einer Karte zu kühlen Rückzugsräumen. Die Unterlagen werden in diesen Tagen an rund 7700 Personen über 75 Jahre verschickt.

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(Keystone-SDA) Die Karte zeigt 36 kühle Innenräume und weitere Aufenthaltsorte, die an Hitzetagen als Rückzugsorte genutzt werden können, schrieb die Stadt am Mittwoch in einem Communiqué. Damit reagiert Luzern auf die zunehmende Belastung durch Hitzewellen.

Bereits zum fünften Mal bietet die Stadt zudem einen telefonischen Unterstützungsdienst an. Alleinlebende Personen über 75 Jahre können sich während des dritten aufeinanderfolgenden Hitzetages täglich vom Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Luzern anrufen lassen. Bei Bedarf wird weitere Hilfe, etwa durch die Spitex oder Pro Senectute, organisiert.

Dem Schreiben liegt auch ein Merkblatt des Bundesamts für Gesundheit zum Verhalten bei Hitze bei.

Die Stadt orientiere sich bei Hitzewarnungen am Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz, hiess es weiter. Von einer Hitzewelle wird gesprochen, wenn während drei aufeinanderfolgender Tage der Mittelwert aus Tages- und Nachttemperatur 25 Grad oder mehr beträgt.