The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stadt Luzern will Bergstrasse am Littauerberg ausbauen

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern will die Bergstrasse am Littauerberg ausbauen und Ausweichstellen schaffen. Dies, nachdem das bisher vorgesehene Teilfahrverbot vom Kantonsgericht als zu wenig präzise zurückgewiesen wurde, wie es in einer Mitteilung der Stadt vom Freitag hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Gericht habe im Mai ein Urteil zu den Beschwerden zum Teilfahrverbot gefällt. Bemängelt wurde die Ausnahmebestimmung «Zubringerdienst Littauerberg und land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge gestattet», welche die Stadt überarbeiten und genauer formulieren müsste. Darauf gab es Gespräche mit den Beschwerdeparteien, die gemäss Mitteilung keine Lösung hervorbrachten.

Stattdessen will der Stadtrat nun die «dringend notwendigen Sanierungsmassnahmen» verfolgen. Neben Ausweichstellen soll der einspurige Strassenausbau auch Massnahmen für den Fuss- und Veloverkehr umfassen.

Die Projektierungsarbeiten werden 2026 wieder aufgenommen. Dabei sollen auch Quartiervertretungen miteinbezogen werden. Voraussichtlich 2028 soll der Ausführungskredit dem Grossen Stadtrat vorliegen.

Der Luzerner Stadtrat beschloss 2022, den Durchgangsverkehr am Littauerberg mit Teilfahrverboten zu unterbinden. Täglich verkehrten auf der westlichen und östlichen Bergstrasse 2000 bis 3000 Fahrzeuge. Darauf seien die Güterstrassen nicht ausgerichtet, so die Mitteilung weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft