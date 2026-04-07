Stadt Winterthur macht unverhofftes Plus von 64 Millionen Franken

Keystone-SDA

Die Stadt Winterthur schliesst die Rechnung 2025 viel besser ab als angenommen: Unter dem Strich blieb ein Plus von 63,9 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Budgetiert war lediglich ein Plus von 18,7 Millionen Franken, wie aus den Zahlen vom Dienstag hervorgeht. Hauptgründe für das unverhofft gute Ergebnis waren hohe Steuereinnahmen und ein Gerichtsurteil zu Kinder- und Jugendheimen.

Dieses kam zum Schluss, dass die Stadt Winterthur zu viel für Heimpflegeleistungen gezahlt hatte. Das Urteil verpflichtete den Kanton Zürich deshalb dazu, der Stadt 39,7 Millionen Franken zurückzahlen. Winterthur erwartete dieses Geld eigentlich erst im laufenden Jahr. Der Kanton überwies den Betrag aber bereits.

8343 Franken Schulden pro Kopf

Gut lief es auch bei den Steuereinnahmen, die um 17,4 Millionen Franken höher ausfielen als erwartet. Vor allem die natürlichen Personen lieferten mehr in die Stadtkasse ab als budgetiert.

Die Unternehmen zahlten zwar ebenfalls mehr Steuern als erwartet, aber in tieferem Ausmass. Die Nettoschuld pro Kopf sinkt wegen des guten Resultats von 8900 Franken auf noch 8343 Franken.