The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stadt Zürich sieht verbesserte Verkehrssituation im Seefeld

Keystone-SDA

Seit der vollständigen Umsetzung der temporären Verkehrsführung nach der Spurreduktion auf der Bellerivestrasse hat sich die Verkehrssituation nach Ansicht der Stadt verbessert. Die FDP der Stadt Zürich hält das für schönfärberisch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Verkehr auf der Bellerivestrasse läuft flüssig, seit die temporäre Verkehrsführung Ende August fertig eingerichtet wurde, wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte. Während der Einrichtungsphase sei es zeitweise zu stockendem Verkehr und Ausweichverkehr gekommen.

Die Stadt bittet Autofahrerinnen und Autofahrer auch weiterhin, bei leichten Verzögerungen auf der Bellerivestrasse zu bleiben und nicht ins Seefeldquartier auszuweichen.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich eineinhalb Jahre und erfolgen in vier Etappen. Die Erneuerung der teils über hundertjährigen Leitungen sei dringend nötig. In den vergangenen Jahren sei es wiederholt zu Leitungsbrüchen mit erheblichen Sachschäden gekommen. Zuletzt sei es im August zu zwei Rohrbrüchen gekommen.

FDP protestiert in Mitteilung

Die FDP der Stadt Zürich reagierte am Donnerstag postwendend mit einer eigenen Mitteilung zum Thema und warf dem Stadtrat vor, «dreist und selektiv» zu informieren. Der Verkehr auf der Bellerivestrasse sei nämlich nur deshalb einigermassen flüssig, weil sämtliche Zu- und Wegfahrten zum Seefeld auf einem bestimmten Abschnitt gesperrt und Fussgängerstreifen aufgehoben worden seien. Zudem käme es in der Dufour- und der Seefeldstrasse immer wieder zu massiven Problemen.

Die Mitteilung der Stadt erweckt laut FDP insgesamt fälschlicherweise den Eindruck, die Spurreduktion auf der Bellerivestrasse lasse sich problemlos verkraften.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft