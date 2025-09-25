The Swiss voice in the world since 1935
Stadt Zug führt Tool für klimafitte Gebäudeplanung ein

Keystone-SDA

Die Stadt Zug setzt für ihre kommunalen Gebäude neu ein Planungsinstrument ein. Damit sollen Sanierungen gezielt geplant und Investitionen für die Erreichung der Klimaziele priorisiert werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Tool erfasst laut Mitteilung rund 100 städtische Gebäude und analysiert deren Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen. Dabei zeige das Tool auf, wo Sanierungsmassnahmen notwendig sind und mit welchem Investitionsvolumen zu rechnen ist. Damit erhalte die Stadt einen CO2-Absenkpfad für die kommenden Jahre.

Das Tool erleichtere die strategische Steuerung künftiger Investitionen und ergänze die bereits vorhandenen Liegenschaftsdaten, wird der städtische Finanzdirektor Urs Raschle (Mitte) im Communiqué zitiert.

Das Tool gelte damit als Modell für andere Städte und Gemeinden, die ihre Gebäude klimatauglich ausrichten wollen, hiess es weiter.

