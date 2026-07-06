Stadtberner Ka-We-De geht in den Badi-Testbetrieb

Keystone-SDA

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In der Stadtberner Sportanlage Ka-We-De lässt es sich schon eine Saison früher als vorgesehen wieder schwimmen und planschen. Ab Samstag und bis zum 9. August 2026 können Besucherinnen und Besucher das frisch sanierte Freibad im Rahmen eines Testbetriebs zu reduzierten Preisen nutzen.

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(Keystone-SDA) Die Anlage ist in diesem Zeitraum jeweils von Donnerstagmittag bis Sonntagabend geöffnet, wie der Berner Gemeinderat mitteilte. Von Montag bis Donnerstagmittag bleibt das Freibad für Bauarbeiten geschlossen. Das Restaurant ist noch nicht fertiggestellt, dafür stellt die benachbarte Sportbar ein Take-Away-Angebot zur Verfügung.

Mit dem Testlauf sollen Erfahrungen für den regulären Sommerbetrieb im kommenden Jahr gesammelt werden. Die Sanierung der Freizeitanlage konnte rund anderthalb Jahre nach Baubeginn frühzeitig abgeschlossen werden. Während der Testphase zahlen Erwachsene 3 Franken und Kinder 2 Franken Eintritt, Saisonabonnemente oder 10er-Karten werden nicht angeboten.

Laut dem Gemeinderat sind kurzfristige Schliessungen oder veränderte Öffnungszeiten aus technischen Gründen möglich. Die offizielle Eröffnung der gesamten Anlage ist für den 3. Oktober 2026 mit dem Start der Eissaison geplant.

Die Sportanlage im Kirchenfeldquartier ist seit September 2024 wegen Bauarbeiten geschlossen. Für deren Sanierung hatten die Stadtberner Stimmberechtigten einen Kredit in der Höhe von 59,4 Millionen Franken freigegeben. Die Ka-We-De (Kunsteisbahn Wellenbad Dählhölzli) stammt aus den 1930er-Jahren und war damals in Bern die erste kombinierte Eis- und Wassersportanlage.