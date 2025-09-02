Stefan Costa neuer Geschäftsleiter der Regierungsstatthalter

Der Oberaargauer Regierungsstatthalter Stefan Costa übernimm Anfang 2026 den Vorsitz der Geschäftsleitung der bernischen Regierungsstatthalterinnen und -statthalter. Er tritt die Nachfolge des Berner Oberländers Michael Teuscher an.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Kanton Bern gibt es zehn Verwaltungskreise mit je einem Regierungsstatthalteramt. Die zehn Statthalterinnen und Statthalter bilden eine Geschäftsleitung. Diese ist zuständig für die Koordination, die rechtsgleiche Praxis und die Aufgabenerfüllung der verschiedenen Regierungsstatthalterämter.

Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Michael Teuscher, trat im vergangenen Mai nicht mehr zur Wiederwahl als Regierungsstatthalter an.

Stefan Costa ist seit 2022 Regierungsstatthalter. Der Langenthaler Historiker war zuvor unter anderem Geschäftsführer der Region Oberaagau und Mitglied des bernischen Grossen Rates, den er 2020/21 auch präsidierte.