The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stefan Costa neuer Geschäftsleiter der Regierungsstatthalter

Der Oberaargauer Regierungsstatthalter Stefan Costa übernimm Anfang 2026 den Vorsitz der Geschäftsleitung der bernischen Regierungsstatthalterinnen und -statthalter. Er tritt die Nachfolge des Berner Oberländers Michael Teuscher an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Kanton Bern gibt es zehn Verwaltungskreise mit je einem Regierungsstatthalteramt. Die zehn Statthalterinnen und Statthalter bilden eine Geschäftsleitung. Diese ist zuständig für die Koordination, die rechtsgleiche Praxis und die Aufgabenerfüllung der verschiedenen Regierungsstatthalterämter.

Der bisherige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Michael Teuscher, trat im vergangenen Mai nicht mehr zur Wiederwahl als Regierungsstatthalter an.

Stefan Costa ist seit 2022 Regierungsstatthalter. Der Langenthaler Historiker war zuvor unter anderem Geschäftsführer der Region Oberaagau und Mitglied des bernischen Grossen Rates, den er 2020/21 auch präsidierte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft