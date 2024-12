Stephan Eicher mit Orchester eröffnet das Zermatt Unplugged

Keystone-SDA

Stephan Eicher eröffnet das Festival Zermatt Unplugged im April gemeinsam mit dem Swiss Orchestra, wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten. Zu den international bekannten Acts gehören an der 16. Festivalausgabe Amy Macdonald, Mika und UB40.

(Keystone-SDA) Die 16. Ausgabe des Zermatt Unplugged wird mit der Opening Show von Stephan Eicher eröffnet, wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten. Chansonnier Eicher tritt in Begleitung des Swiss Orchestra auf, womit das Festival zum ersten Mal ein ganzes Orchester auf die Bühne bringe. Unter der Leitung der Dirigentin Lena Wüstendörfer interpretieren die Musikerinnen und Musiker Eichers Stücke neu. Am Konzert sind weiter «Freunde» von Stephan Eicher mit von der Partie, darunter Mario Batkovic, Schweizer Musikpreisträger (2023), Multiinstrumentalist und Akkordeonist.

International berühmte Musikschaffende wie die Singer-Songwriterin Amy Macdonald, die Reggae- und Popformation UB40 und der Sänger Mika werden am Festival Songs akustisch neu interpretieren. Mika, dem der Durchbruch 2007 mit seinem Hit «Relax, Take it Easy» gelang, werde Songs seiner aktuellen Platte «Que ta tête fleurisse toujours» performen – sein erstes Album mit ausschliesslich französischen Stücken.

Calexico vermengen Country und Latin Jazz, was cineastischen Desert-Noir ergibt. Ihre Musik klingt wie ihr Name: Dieser setzt sich aus «California» und «Mexico» zusammen. Die Band aus Arizona bringt den warmen Sound auf knapp 2300 Meter über Meer an die «Sunnegga Sessions», die mit der Standseilbahn erreicht werden.

Das Zermatt Unplugged findet vom 8. bis 12. April 2025 am Fuss des Matterhorns auf 17 Indoor- und Outdoorbühnen, sowohl im Dorf wie auch in den Bergen statt. Nach eigenen Angaben ist das Zermatt Unplugged das grösste Akustik-Festival Europas, das Musik grosser Namen und junger Talente unverstärkt erklingen lässt.