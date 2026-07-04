The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Sting interpretiert in Montreux Klassiker von The Police neu

Keystone-SDA

Zum neunten Mal war Sting am Samstagabend am Montreux Jazz Festival live zu sehen. Im Trio mit dem Gitarristen Dominic Miller und dem Schlagzeuger Chris Maas gab es viele Songs von The Police in neuen Arrangements zu hören.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Derzeit befindet sich der bald 75-jährige Musiker aus dem englischen Newcastle auf Welttournee mit seinem Projekt «Sting 3.0», in Anlehnung an die drei Musiker auf der Bühne. Im Auditorium Stravinski in Montreux gaben der Singer-Songwriter und seine beiden Kollegen so einige Hits von The Police wieder. Die 1977 gegründete Rockband machte Sting weltbekannt.

Im neuen Kleid kam etwa der wohl erfolgreichste Song von The Police, «Every Breath You Take», daher. Als Zugabe gab es ausserdem eine ausgedehnte Version von «Roxanne». Auch Stings Solo-Hits, darunter «Englishman in New York» oder «Desert Rose», kamen nicht zu kurz.

Sting, der mit bürgerlichem Namen Gordon Matthew Thomas Sumner heisst, begann seine musikalische Laufbahn Anfang der 1970er-Jahre in der Jazzband Last Exit. 1977 gründete er gemeinsam mit Andy Summers und Stewart Copeland die Band The Police. Ab 1985 schlug Sting eine Solokarriere ein und war als Schauspieler in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft