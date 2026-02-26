Strassen- und Schienenverkehr im Chablais rollt wieder

Keystone-SDA

Die Beeinträchtigungen im Strassen- und Schienenverkehr im Chablais sind in der Nacht auf Donnerstag behoben worden. Ein Unfall mit einem Lastwagen am Mittwoch hatte zu Sperrungen auf der Autobahn A9 und im Bahnverkehr geführt.

(Keystone-SDA) Die A9 sei wieder in beide Richtungen für den Verkehr freigegeben, teilte der Kanton Waadt am Donnerstagmorgen über den Warndienst Alertswiss mit.

Wegen des Unfalls war der Autobahnabschnitt zwischen Bex im Kanton Waadt und St-Maurice VS zwischenzeitlich vollständig gesperrt. Auch der Zugverkehr auf der Strecke Lausanne-Brig zwischen Bex und St-Maurice war unterbrochen.

Der Chauffeur des Tanklastwagens wurde bei dem Unfall am Mittwoch kurz vor Mittag leicht verletzt. Das teilte die Waadtländer Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht involviert. Die Sperrung der Zugstrecke war laut der Polizei eine Vorsichtsmassnahme. Die Durchfahrt eines Zuges hätte durch einen Funken eine Explosion auslösen können.