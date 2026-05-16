Streit zwischen zwei Eritreern in Zürich endet mit Schwerverletztem

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in Zürich zwischen zwei Eritreern ist einer von ihnen schwer verletzt worden. Der mutmassliche Täter, ein 34-jähriger Mann, konnte laut Polizei noch am Tatort, einer Wohnung im Kreis 10, festgenommen werden.

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(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen kam es kurz nach 2.30 Uhr in einer Wohnung im Stadtzürcher Kreis 10 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wie es in der Mitteilung der Stadtpolizei Zürich vom Samstagabend hiess. Dabei wurde ein 42-jähriger Äthiopier schwer verletzt. Durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich wurde er in ein Spital gebracht. Tathergang und Hintergründe waren zunächst unklar.