Stromausfall in der Region Birr-Lupfig im Kanton Aargau

Keystone-SDA

Der Strom im Gebiet Birr-Lupfig im Kanton Aargau ist am Freitag nach 23 Uhr ausgefallen. Das regionale Energieunternehmen IBB ging von einem voraussichtlichen Unterbruch von vier Stunden aus, wie es auf seiner Webseite schrieb.

(Keystone-SDA) Aufgrund des Stromausfalls könne es zu Störungen bei der Telefonie und bei Datendiensten kommen, teilte der Kanton Aargau über den Warndienst Alertswiss mit. Für Notfälle seien im Gemeindehaus Notfalltreffpunkte eingerichtet.