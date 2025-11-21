The Swiss voice in the world since 1935
Stromausfall in der Region Birr-Lupfig im Kanton Aargau

Keystone-SDA

Der Strom im Gebiet Birr-Lupfig im Kanton Aargau ist am Freitag nach 23 Uhr ausgefallen. Das regionale Energieunternehmen IBB ging von einem voraussichtlichen Unterbruch von vier Stunden aus, wie es auf seiner Webseite schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aufgrund des Stromausfalls könne es zu Störungen bei der Telefonie und bei Datendiensten kommen, teilte der Kanton Aargau über den Warndienst Alertswiss mit. Für Notfälle seien im Gemeindehaus Notfalltreffpunkte eingerichtet.

