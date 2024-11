Sunrise-Aktien starten am ersten Börsentag bei 44,75 Franken

Keystone-SDA

Sunrise ist offiziell zurück an der Schweizer Börse. Mit einem Eröffnungskurs von 44,75 Franken je Aktie ist der Telekomanbieter in den ersten Handelstag gestartet. Damit ergibt sich für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von gut 3,19 Milliarden Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sunrise-Aktien eröffneten mit einem ersten Kurs von 44,75 Franken und notieren inzwischen ganz leicht darunter. Inwischen sind rund 60’000 Titel gehandelt.

Sunrise-Chef André Krause läutete die traditionelle Börsenglocke und strahlte über beide Ohren, als der Eröffnungskurs auf der Leinwand eingeblendet wurde. Er selber hatte mit einem tieferen Eröffnungskurs gerechnet, wie er der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Gute Eröffnung hatte sich abgezeichnet

Schon am Vortag hatten die Hinterlegungsscheine von Sunrise an der US-Technologiebörse Nasdaq um 6,2 Prozent auf 48,00 Dollar zugelegt. Damit erreichte Sunrise eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden Dollar.

Es ist einer der grössten Börsengänge weltweit. Nur die Börsengänge von Lineage in den USA (5,1 Milliarden Dollar) und von der Midea Group in China (4,0 Milliarden Dollar) waren noch grösser. In der Schweiz läge Sunrise damit deutlich vor dem Hautpflegespezialisten Galderma, dessen Börsengang im März knapp 2,3 Milliarden Franken auf die Waage brachte.