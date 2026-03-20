Sursee LU will Stadthalle für 17 Millionen Franken sanieren

Keystone-SDA

Die Stadt Sursee will ihre 40 Jahre alte Stadthalle totalsanieren. Das Vorprojekt rechnet mit Kosten von 17,1 Millionen Franken. Die Stimmberechtigten sollen im Herbst über einen Sonderkredit abstimmen können.

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(Keystone-SDA) Wie die Stadt Sursee am Freitag mitteilte, besteht für die Stadthalle, die bis zu 3200 Personen Platz bietet, «dringender Sanierungs- und Erneuerungsbedarf». Mängel sieht sie vor allem bei der Barrierefreiheit, der Sicherheit und beim Energieverbrauch.

Bei der Sanierung stellt die Stadt den Schwerpunkt auf den Werterhalt, die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit. Die Heiz- und Stromkosten sollen mehr als halbiert werden, so dass jährliche Einsparungen von 100’000 Franken resultieren.

Die Stadthalle, in der es auch kulturelle Veranstaltungen gibt, gehört zum kantonalen Sportanlagenkonzept und gilt gemäss der Mitteilung als polysportive Halle von nationaler Bedeutung. Sie wird auch stark von den kantonalen Schulen genutzt. Der Kanton zahlt deswegen knapp zehn Millionen Franken an die Sanierung, was zwei Dritteln der sportrelevanten Kosten entspricht.

Heisst die Surseer Stimmbevölkerung den Sanierungskredit gut, sollen die Bauarbeiten 2029 und 2030 umgesetzt werden. Die Halle ist während den Bauarbeiten rund ein Jahr lang geschlossen. Es sollen Ersatzlösungen angeboten werden.