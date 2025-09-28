SVP erobert Sitz im Gemeinderat von Hochdorf LU
Mario Bucher (SVP) heisst das neue Mitglied des Gemeinderats von Hochdorf LU. Die Stimmberechtigten haben den Nachfolger von Gaby Oberson (SP) am Sonntag gewählt.
(Keystone-SDA) Auf Bucher entfielen bei einem absoluten Mehr von 1498 Stimmen 1548 Stimmen, auf Fabian Britschgi (GLP) 1419 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug nach Angaben der Gemeinde 49 Prozent.
Mario Bucher ist 1991 geboren worden. Er ist gelernter Koch und verfügt über ein Wirtepatent. Bucher hat bereits politische Erfahrung: Er ist seit 2020 Mitglied des Kantonsrats und gehörte von 2016 bis 2023 dem Einwohnerrat von Emmen LU an.
Mit der Wahl von Bucher erobert die SVP im Gemeinderat einen Sitz. Die SP ist nicht mehr vertreten. Die vier weiteren Sitze teilen sich Mitte und FDP.
Oberson war 2020 in den Gemeinderat gewählt und 2024 im Amt bestätigt worden. Im Mai gab die Bauchefin ihren vorzeitigen Rücktritt bekannt. Sie begründete diesen mit der Kritik an der Arbeit des Bauamts, die auch gesundheitliche Spuren hinterlassen habe.