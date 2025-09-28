The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

SVP erobert Sitz im Gemeinderat von Hochdorf LU

Keystone-SDA

Mario Bucher (SVP) heisst das neue Mitglied des Gemeinderats von Hochdorf LU. Die Stimmberechtigten haben den Nachfolger von Gaby Oberson (SP) am Sonntag gewählt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf Bucher entfielen bei einem absoluten Mehr von 1498 Stimmen 1548 Stimmen, auf Fabian Britschgi (GLP) 1419 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug nach Angaben der Gemeinde 49 Prozent.

Mario Bucher ist 1991 geboren worden. Er ist gelernter Koch und verfügt über ein Wirtepatent. Bucher hat bereits politische Erfahrung: Er ist seit 2020 Mitglied des Kantonsrats und gehörte von 2016 bis 2023 dem Einwohnerrat von Emmen LU an.

Mit der Wahl von Bucher erobert die SVP im Gemeinderat einen Sitz. Die SP ist nicht mehr vertreten. Die vier weiteren Sitze teilen sich Mitte und FDP.

Oberson war 2020 in den Gemeinderat gewählt und 2024 im Amt bestätigt worden. Im Mai gab die Bauchefin ihren vorzeitigen Rücktritt bekannt. Sie begründete diesen mit der Kritik an der Arbeit des Bauamts, die auch gesundheitliche Spuren hinterlassen habe.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft