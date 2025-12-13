Die Woche in der Schweiz

Diese von vornherein feststehende Wahl stellt nie eine Überraschung dar, aber das Ergebnis ermöglicht es, die Beliebtheit der gewählten Person zu messen. In dieser Hinsicht kann der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung beruhigt sein: Mit 208 Stimmen bei 228 Wahlzetteln erzielte Parmelin das beste Ergebnis in der Geschichte. Der Vorsteher des Departements für auswärtige Angelegenheiten, Ignazio Cassis, wurde mit einem bescheidenen Ergebnis von 144 Stimmen zum Vizepräsidenten gewählt.

In der zweiten Woche der Wintersession haben National- und Ständerat das Bundesbudget für 2026 verabschiedet, das ein Defizit von 348 Millionen Franken vorsieht. Insgesamt kritisiert die Linke gewisse Kürzungen in sensiblen Bereichen und die Erhöhung der Militärausgaben, während die Rechte weitere Ausgabenkürzungen für notwendig hält. Das Budget scheint ein fragiler Kompromiss vor schwierigeren Jahren zu sein.

Nach dem Nationalrat hat der Ständerat eine Motion angenommen, die verlangt, dass die UKW-Radios in der Schweiz bis 2031 weitersenden können. Ursprünglich war die Abschaltung der UKW-Kanäle für den 31. Dezember 2026 vorgesehen. Die Parlamentarier:innen wollten damit vermeiden, dass die Privatradios bei der Umstellung auf DAB+ einen drastischen Rückgang ihrer Hörer:innenzahlen erleiden, wie es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern der Fall war. Im Anschluss daran hat die SRG am Donnerstag ihre Absicht angekündigt, die Verbreitung ihrer Programme über UKW wieder aufzunehmen.

Weiter verschärfte der Nationalrat diese Woche die Regeln bezüglich des Militärdienstes der in der Schweiz wohnhaften französisch-schweizerischen Doppelbürger. Bisher konnten diese ihren militärischen Verpflichtungen in der Schweiz entgehen, indem sie einfach an der «Journée défense et citoyenneté» in Frankreich teilnahmen. Künftig müssen sie einen als gleichwertig beurteilten Dienst leisten, um in der Schweiz von der Wehrplicht befreit zu sein. Diese Änderung betrifft etwa 730 Personen pro Jahr. Das Dossier geht allerdings zuerst zurück an den Ständerat, da der Nationalrat diese Massnahme auf Doppelbürger anderer Länder ausweiten will.