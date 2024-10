Heute in der Schweiz

Der Bund schnürt ein Sparpaket über 4 Milliarden. Im Plan enthalten ist das Ende einer beliebten Möglichkeit zur Steueroptimierung. Jetzt erst gerät dieses Detail in den Fokus, es ist eines mit Sprengkraft.

Der «Sparplan Gaillard» liegt seit Ende September auf. Er umfasst viele Eingriffe in die Bundesausgaben, um das strukturelle Defizit des Haushalt der Schweiz zu beseitigen. Verantwortlich ist Finanzministerin Karin Keller-Sutter (Bild)

Aber erst am Sonntag rechnete die Sonntagszeitung vor, was einer der 60 Vorschläge, die der Bundesrat umsetzen will, wirklich bedeutet: Das Ende einer beliebten und für manche einzigen Möglichkeit zur Steueroptimierung. Die Reaktionen darauf sind bemerkenswert, denn nun gerät das Sparpaket auch ins Visier der Bürgerlichen.

Es geht hauptsächlich um die private Vorsorge, die so genannte Säule 3a. Einzahlungen in diese Kasse sind steuerlich abziehbar – und sollen es auch künftig bleiben. Höher besteuert aber soll werden, wer diese Guthaben künftig bezieht. Damit würde vor allem dem Mittelstand künftig der Anreiz für diese eigenverantwortete Altersvorsorge fehlen. «Angriff auf den Mittelstand», titelte die Sonntagszeitung entsprechend.

Gestern haben nun die grossen Parteien ihre Einschätzungen dazu kommuniziert. Auffallend: Alle Bürgerlichen sehen Korrekturbedarf und wollen eingreifen, wenn der Sparplan ins Parlament kommt.

Was das bedeutet? Kern der bundesrätlichen Strategie war, das ganze Paket möglichst als Mantelerlass ins Parlament zu bringen, um Debatten zu einzelnen Massnahmen zu unterbinden. Das scheint jetzt kaum mehr möglich. Das Paket wird in dieser Form kaum überleben. Denn das Parlament wird es öffnen und in seine Einzelteile zerlegen.