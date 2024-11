Heute in der Schweiz

Das politische Ringen um das Militärbudget geht in die entscheidende Phase. Bis Ende Jahr wird das Parlament das Bundesbudget 2025 verabschieden und dabei auch die Mittel für die Verteidigung festlegen.

Die bürgerliche Mehrheit will das Militärbudget bereits bis 2030 auf 1% des BIP erhöhen, statt wie im geltenden Recht vorgesehen bis 2035. Dies würde eine deutliche Erhöhung von drei bis vier Milliarden Franken pro Jahr bedeuten.

Der Bund muss dieses Geld wegen der Schuldenbremse in anderen Bereichen einsparen. Das macht die Sache kompliziert. Eine so starke Erhöhung des Militärbudgets würde erhebliche Kürzungen in anderen Bereichen wie Landwirtschaft, Bildung, Entwicklungshilfe oder Verwaltung erfordern. Einige Parlamentarier:innen erwägen deshalb, die Erhöhung über einen längeren Zeitraum bis 2032 oder 2033 zu strecken. So könnten die Einsparungen abgefedert und Steuererhöhungen wie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vermieden werden.

Auch geopolitische Faktoren spielen eine Rolle: Die anhaltende Ukraine-Krise und die Haltung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der von den europäischen Staaten mehr militärische Verantwortung fordert, stärken die Argumente der Verteidigungsbefürworter:innen. Die Linke im Parlament lehnt die massive Aufstockung ab und hält bereits die ursprünglich geplante Erhöhung bis 2035 für zu hoch. In den kommenden Wochen werden die vorbereitenden Kommissionen des Parlaments ihre Empfehlungen abgeben, eine endgültige Entscheidung wird für Dezember erwartet.