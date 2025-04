Heute in der Schweiz

Die finanzielle Tragbarkeit werde zu einem immer grösseren Hindernis beim Kauf von Häusern und Wohnungen, sagten Ökonomen der Grossbank UBS am Mittwoch an einer Veranstaltung. Die Analyse der UBS hat ergeben, dass in teuren Regionen wie Zürich und Genf Wohneigentum nur noch in weiter entfernten Gemeinden erschwinglich ist.

Vor allem jüngere Menschen müssen oft auf den Erwerb von Wohneigentum verzichten, was laut der Studie zu einer sinkenden Wohneigentumsquote bei den unter 65-Jährigen führt.

Trotzdem bleibt die Nachfrage nach Wohneigentum aufgrund von Faktoren wie Zuwanderung, tieferen Hypothekarzinsen und einem nach wie vor knappen Angebot hoch. Die Zinsen sind in letzter Zeit gesunken, was die laufenden Kosten für Wohneigentümer:innen reduziert und den Kauf von Wohneigentum im Vergleich zur Miete attraktiver macht. Prognosen deuten darauf hin, dass die Preise für Wohneigentum in den kommenden Jahren weiter steigen könnten, da die Nachfrage das begrenzte Angebot weiterhin übersteigt.