Heute in der Schweiz

Die Situation in einigen Schweizer Kindertagesstätten ist besorgniserregend.

Zwischen 2018 und 2024 haben sich die Meldungen von Misshandlung oder Vernachlässigung in Kitas in der Westschweiz fast verdreifacht . Im Kanton Waadt betrafen mehr als 50% dieser Meldungen Fälle von Misshandlung. Der Rest betraf die Aufnahmebedingungen und die Nichteinhaltung der Sicherheits- und Betreuungsvorschriften.

Die Nichteinhaltung des Betreuungsschlüssels stellt ein grosses Problem dar. Im Verhältnis zur Anzahl der betreuten Kinder gibt es zu wenig Personal – und/oder Personal, das nicht ausreichend ausgebildet ist. Die Fluktuationsrate in diesem Beruf liegt bei 30% pro Jahr und ist damit dreimal so hoch wie in anderen Berufen. Dies stellt ein zusätzliches Risiko für die Sicherheit der Kinder dar.

Die Eltern fühlen sich machtlos, so die Aussagen in der Sendung Mise au Point des französischsprachigen Fernsehsenders RTS. Schlimmer noch, der Mangel an Krippenplätzen hält manche davon ab, Probleme zu melden, aus Angst, den Platz zu verlieren und keine Alternative zu finden, insbesondere alleinerziehende Mütter.