Heute in der Schweiz

Es wird für die Erdbebenopfer in Südostasien gesammelt. Die Glückskette engagiert sich dort, wo die humanitäre Not am grössten ist und wo sie in Zusammenarbeit mit ihren Schweizer Partnerorganisationen rasch und effizient Hilfe leisten kann. Zurzeit ist die Not in Myanmar besonders gross.

Zehn Tage nach dem schweren Erdbeben in Myanmar steigt die Zahl der Toten weiter. Bisher seien 3514 Leichen geborgen worden, 210 Menschen würden noch vermisst, teilte die regierende Militärjunta mit. Helfende und Augenzeugen befürchten jedoch, dass die tatsächliche Zahl der Toten noch viel höher sein könnte, schreibt die Agentur Keystone-SDA. Hinzu kommen die Probleme des Bürgerkriegs, wovon auch der humanitäre Zugang betroffen ist, und die anstehende Regenzeit. Bereits seit dem ersten Aprilwochenende gibt es heftige Regenfälle, welche die Arbeit der Helfer behindern und die Situation für die Betroffenen noch dramatischer machen.

Die Glückskette wurde 1946 von der SRG gegründet und sammelt seit bald 80 Jahren Spenden für Menschen in Not in der Schweiz und im Ausland.