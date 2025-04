Heute in der Schweiz

Aus den Schweizer Seen gibt es in diesen Tagen keine guten Nachrichten. Während Fachleute wegen der Invasion der Quagga-Muschel Alarm schlagen, wurden in der Westschweiz bei zwei Fischarten Konzentrationen von PFAS-Schadstoffen festgestellt , die über den Grenzwerten liegen.

Die Analyse der Westschweizer Kantonschemiker, die sich bereit erklärt hatten, die PFAS-Kontamination von für den Verkauf bestimmten Seefischen zu bewerten, ergab für Barsch und Felchen PFAS-Werte unterhalb der Norm, für Hecht und Forelle jedoch Werte oberhalb der Norm. Dies könnte die Vermarktung dieser beiden Arten in Frage stellen.

Ein weiteres Problem stellt die Quagga-Muschel dar. Ein neuer Bericht der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) warnt vor irreversiblen Schäden an Bauwerken und Unterwasseranlagen sowie vor «Kosten in dreistelliger Millionenhöhe», die diese Muschel verursachen kann.

In den Schweizer Seen dürfte die Biomasse der Quagga-Muschel in den nächsten 20 bis 30 Jahren um den Faktor 9 bis 20 pro Quadratmeter zunehmen. Zurzeit gibt es in der Schweiz keine praktikablen Bekämpfungsmassnahmen. Die Eawag fordert deshalb, dass nicht betroffene Seen mindestens einmal pro Jahr mittels Umwelt-DNA-Analyse kontrolliert werden, um das Problem frühzeitig zu erkennen. «Für jeden See ist jedes Jahr, in dem die Quagga-Muschel nicht gefunden wird, ein gewonnenes Jahr», betont der Biologe Piet Spaak.