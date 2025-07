Heute in der Schweiz

Schätzungsweise 10% der Haushalte in der Schweiz verfügen über eine Klimaanlage.

Um die Hitzewelle zu überstehen, entscheiden sich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer für den Kauf einer Klimaanlage. Dieser Trend ist global zu beobachten, in einigen Ländern sogar in Form eines regelrechten Booms.

Wie SRF News feststellt, gibt die Schweiz immer mehr Geld aus, um ihre Gebäude zu kühlen. So wurden im letzten Jahr Klimageräte oder Komponenten im Wert von 319 Millionen Franken in die Schweiz importiert, was einem Anstieg von mehr als 20% gegenüber vor zehn Jahren entspricht.

Weltweit gibt es schätzungsweise zwei Milliarden Klimaanlagen, von denen fast 70% in Privathaushalten installiert sind. Laut der Internationalen Energieagentur wird diese Zahl in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich auf fünf Milliarden ansteigen.

Dies stellt eine echte energiepolitische Herausforderung dar. Auf globaler Ebene verbrauchen diese Geräte 10% des weltweiten Stroms, was dem Eineinhalbfachen des Verbrauchs von ganz Afrika entspricht. Bereits vor einigen Jahren zeigte die Internationale Energieagentur (IEA) in einer Studie, dass sich der Stromverbrauch in den kommenden Jahrzehnten noch verdreifachen wird.