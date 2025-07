Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Man kann es nicht oft genug wiederholen: Es ist keine gute Idee, ohne Genehmigung in archäologischen Stätten zu graben – nie. Wie Sie in unserem heutigen Briefing lesen können, haben zwei Schweizer in Frankreich kürzlich diese Lektion lernen müssen.

Ausserdem in den Nachrichten am Freitag: ein prominenter Botschafter für den Schweizer Tourismus, das schwierige Überleben der Luchse in der Schweiz und die Attraktivität des Schweizer Fahrzeugparks für Diebe.

Viel Spass beim Lesen!