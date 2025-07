Heute in der Schweiz

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag vor einer weltweiten Epidemie des Chikungunya-Virus, das durch Tigermücken verbreitet wird, gewarnt hat , beschäftigt das Thema weiterhin die Schweizer Medien.

Dabei geht es vor allem um die Fragen, ob das Virus nun in die Schweiz kommt und was zu tun ist. Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat es in diesem Jahr 30 importierte Chikungunya-Fälle durch Reiserückkehrende gegeben. Dies ist etwas mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Allerdings sei es hierzulande noch nie zu einer Virusübertragung gekommen.

Anders rund 100 Kilometer von Basel entfernt, in einer französischen Gemeinde nahe Strassburg. Dort erkrankte ein Mensch offenbar durch den Stich einer infizierten Mücke am Virus, ohne dass er vorher im Ausland gewesen ist. Tobias Suter vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut in Basel sagt: «Das Risiko für grössere Ausbrüche in der Schweiz halte ich für sehr gering. Allerdings könnte es zu einzelnen lokal übertragenen Fällen kommen, so wie wir das aktuell in Frankreich oder Italien beobachten.»

Der beste Schutz vor dem Virus sei laut WHO, zu verhindern, dass man gestochen wird. Die wichtigste Methode, Viruserkrankungen grundsätzlich zu minimieren, sei allerdings die Reduktion der Tigermücken-Brutstätten.