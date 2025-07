Heute in der Schweiz

Heute wäre er 82 Jahre alt geworden. Der Neuenburger Jean Pierre Egger war ursprünglich Kugelstösser und Diskuswerfer. Als zwölffacher Schweizermeister trat er an Olympia 1976 in Montreal und 1980 in Moskau an. Nach seiner erfolgreichen Sportkarriere betätigte er sich noch erfolgreicher als Trainer.

So steht er nicht nur hinter den mehrfachen Weltmeistertiteln des Kugelstössers Werner Günthör, er brachte auch die Neuseeländerin Valerie Adams an die Weltspitze. Vor allem aber habe er sein Fachwissen auch in andere Sportarten eingebracht, schreibt das Westschweizer Fernsehen RTS: in den Basketball mit der französischen Nationalmannschaft und in den Fussball mit Sion, den Grasshoppers und Marseille, ins Segeln mit Alinghi, ins Skispringen mit Simon Ammann und ins Schwingen mit Matthias Sempach.

Anlässlich der Sports Awards 2020 in Zürich wurde Jean-Pierre Egger als «bester Trainer aus 70 Jahren» geehrt.