Heute in der Schweiz

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses kleine Mädchen Emma, Mia oder Sofia heisst, ist sehr hoch.

Emma und Noah sind erneut die beliebtesten Babynamen in der Schweiz. Die Namen werden immer kürzer: Innerhalb weniger Jahrzehnte haben die Hälfte ihrer Länge eingebüsst.

Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren ist Emma der beliebteste Mädchenname. Mia und Sofia vervollständigen das nationale Spitzentrio.

Auch bei den Jungennamen gibt es keine Überraschungen: Noah liegt erneut an der Spitze. Liam und Matteo bleiben seit 2019 seine engsten Konkurrenten.

Die diesjährige Rangliste bestätigt einen seit vier Jahrzehnten anhaltenden Trend: die Verkürzung der beliebten Vornamen. Während die beliebtesten Mädchennamen in den 1960er Jahren noch fast acht Buchstaben hatten, sind es inzwischen weniger als fünf. Bei den Jungennamen ist die Länge zwischen 1984 und 2024 von über sieben auf unter fünf Zeichen zurückgegangen.