Heute in der Schweiz

Deutliches Ja der Bevölkerung: Um zu verhindern, dass ihr Skigebiet ausländischen Investoren in die Hände fällt, haben Flims, Laax und Falera es für knapp 100 Millionen Franken zurückgekauft.

In diesen Tagen fällt in den Alpen der erste grosse Schnee. In Flims wurde am Sonntag ein wichtiger Entscheid für alle zukünftigen Skisaisons gefällt: Nach den Falera und Laax hat auch Flims der Übernahme des gemeinsamen Skigebiets zugestimmt, wie diverse Zeitungen berichten.

Für einen Preis von 94,5 Millionen Franken kaufen die Bündner Gemeinden der bisherigen Eigentümerin Weisse Arena alle Bahnen, Skilifte, Bergrestaurants ab. Die Weisse Arena wird die Infrastruktur pachten und einen Pachtzins bezahlen.

Die Zustimmung zum Kauf war bei der Bevölkerung in allen Gemeinden sehr gross. «Mit dem Kauf wollen die Gemeinden eine künftige Übernahme durch einen Investor verhindern», schreibt der Blick. Dabei werden besonders Investoren aus dem Ausland gefürchtet, wie etwa Vail Resorts aus den USA, denen in der Schweiz schon die Skigebiete Andermatt-Sedrun und Crans-Montana gehören.

Teil des Deals waren grosse Rabatte für Einheimische. Sie zahlen für ein Jahresabo künftig 250 Franken – für auswärtige Gäste kostet eine Tageskarte bis zu 120 Franken pro Tag.