Heute in der Schweiz

Kerzen und Blumen zum Gedenken an die Opfer auf der Place de la République in Paris, elf Tage nach den Anschlägen.

Am 13. November 2015 wurden bei einer Serie von Anschlägen, die vom so genannten Islamischen Staat (IS) verübt wurden, 130 Menschen in Paris getötet. Zehn Jahre nach der Terrornacht von Paris hat das Westschweizer Fernsehen RTS ein Schweizer Paar getroffen, das sich zum Zeitpunkt der Anschläge in einem von den Terroristen angegriffenen Restaurant befand.

Myriam Gottraux und Maurice Schobinger verbrachten den Abend auf der Terrasse des Restaurants «La Belle Equipe» im 11. Arrondissement, das von einem dschihadistischen Team angegriffen wurde. Während Maurice unverletzt blieb, wurde Myriam von einer Kugel in den Arm getroffen. Um das Paar herum starben 21 Menschen.

Die beiden über Sechzigjährigen betonen die Bedeutung, Verbindungen zu anderen Opfern zu knüpfen, um sich gegenseitig zu unterstützen und denjenigen zu helfen, die noch trauern. Maurice spricht beispielsweise von einer Frau, deren Tochter in diesem Restaurant gestorben ist. «Acht Jahre später konnte ich ihr erklären, dass ich ihre Tochter friedlich gesehen hatte. Dass ich ihr das einfach sagen konnte, war enorm wichtig für sie.»

Myriam hat das Trauma mit der Unterstützung ihrer Liebsten überwunden. Heute betont sie, dass eine Heilung möglich ist, auch wenn der Weg dorthin für jede Person anders ist. «Ein Rezept gibt es nicht», sagt sie. «Aber es braucht sicherlich Zeit, Geduld und Herzlichkeit.»