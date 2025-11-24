Heute in der Schweiz
Aus den in den Vereinigten Staaten veröffentlichten Dokumenten zum Fall Jeffrey Epstein geht hervor, dass der Sexhandel des 2019 im Gefängnis verstorbenen Multimillionärs auch Verzweigungen in die Schweiz hatte.
Und während Genf mit den laufenden Gesprächen über den US-Friedensplan für die Ukraine wieder ins Zentrum der internationalen Diplomatie zu rücken scheint, steckt in der französischsprachigen Schweiz das System der Suchtbewältigung angesichts der Ausbreitung des Crack-Konsums in Schwierigkeiten.
Der Sexhandel von Jeffrey Epstein hatte auch Verbindungen zur Schweiz. Das schreibt die NZZ am Sonntag, wonach der 2019 in einem Gefängnis in New York verstorbene Multimillionär auch Kunde einer grossen Schweizer Bank war.
«Hallo Jeffrey! Ich habe eine Assistentin aus Zürich für dich. Ich hatte dir bereits ihre Fotos geschickt (…) Ich habe hier in Zürich einige neue, aber noch nicht in New York oder Paris.» Das ist der Wortlaut einer E-Mail aus dem Jahr 2016, deren Absender nicht identifizierbar ist. Der Begriff «Assistentin» wurde vom Sexhandel-Netzwerk Epsteins verwendet, um sich auf die jungen Frauen zu beziehen, die zum Zweck der Prostitution ausgebeutet wurden.
Die Zürcher Sonntagszeitung erwähnt auch einen Austausch zwischen einem Guardian-Journalisten und Epstein aus dem Jahr 2015 bezüglich der HSBC Private Bank in Genf, bei welcher der Unternehmer Konten gehabt haben soll. Momentan hat das Bundesamt für Justiz noch keine Rechtshilfeersuchen aus den Vereinigten Staaten erhalten, während die Staatsanwaltschaften von Zürich und Genf sowie HSBC nicht auf die Fragen der Medien geantwortet haben.
Letzte Woche hat US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnet, das die Veröffentlichung der gesamten Akten zum Fall Epstein anordnet. Es handelt sich um Zehntausende von Seiten.
US-Aussenminister Marco Rubio und der Chef des ukrainischen Präsidialbüros Andrij Jermak haben Genf am Ende des ersten Verhandlungstags über den 28-Punkte-Plan der USA zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine wieder verlassen. Unterdessen fragen sich die Schweizer Medien nach der Bedeutung des Treffens für das internationale Genf.
Der Plan sieht unter anderem vor, dass Kiew die derzeit besetzten Gebiete an Russland abtritt und auf einen Nato-Beitritt verzichtet. US-Präsident Trump hat der Ukraine bis zum 27. November Zeit gegeben, um auf den Vorschlag zu antworten. Nach dem Treffen mit der Delegation aus Kiew sprach Rubio von «substanziellen Fortschritten» hin zu «einem gerechten und dauerhaften Frieden».
Laut dem Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten Nicolas Bideau, zitiert vom Tages-Anzeiger, «illustriert dieses Treffen das Vertrauen in die Schweiz, die in der Lage ist, einen sicheren und neutralen Rahmen für heikle Gespräche zu bieten». Der Genfer Ständerat Carlo Sommaruga betont, dass Genf ein «idealer Ort» bleibe und dass die Schweizer Neutralität es ermögliche, alle Parteien an den Tisch zu bringen, «auch wenn wir vielleicht nicht am Tisch sitzen».
Über diesen letzten Aspekt bedauert die ehemalige Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey, dass die Eidgenossenschaft auf die Tradition verzichte, ihre guten Dienste anzubieten. Unser Land habe «mehr die Rolle des Kellners als die des Kochs», sagt sie.
Die Crack-Krise trifft Lausanne hart, der Mechanismus der medizinisch-sozialen Betreuung von Menschen mit Suchtproblemen steht unter Druck. Watson und 24 Heures fragen sich heute, ob das in den achtziger Jahren in der Schweiz eingeführte Vier-Säulen-System in der Drogenpolitik (Prävention, Behandlung, Schadensminderung und Regulierung) an seine Grenzen stösst.
Laut Olivier Simon, Mitglied des Kollegiums für Suchtmedizin der französischsprachigen Schweiz, ist das Schweizer System, das mit der Einführung so genannter «Fixerstübli» Schule gemacht hat, immer noch gültig. Das Problem seien die Kürzungen der Bundessubventionen und die in mehreren Kantonen beschlossenen Budgetkürzungen, sagt der Experte gegenüber 24 Heures.
Angesichts einer Substanz wie Crack, die zu einer sehr raschen Verschlechterung der Gesundheit und der Finanzen der Menschen führt, brauche es «ein solides und agiles Netzwerk von sozialmedizinischen Akteuren», das in der französischsprachigen Schweiz zu fehlen scheint, wo die Konsumräume im Vergleich zur Deutschschweiz sehr ungleich verteilt sind.
Ein Artikel von Watson bestätigt das Ungleichgewicht und die fehlende Koordination zwischen den Westschweizer Kantonen. Während beispielsweise Waadt und Genf in die Bewältigung der Krise investieren, hat das Wallis «keine Vision» in der Risikominderungspolitik, sagt Camille Robert, Co-Sekretärin der Westschweizer Studiengruppe für Suchtfragen (Grea).
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, zu der auch Swissinfo gehört, hat Sparmassnahmen in Höhe von 270 Millionen Franken bis 2029 und den damit verbundenen Abbau von 900 Vollzeitstellen angekündigt.
«Wir bedauern diese Streichungen, aber die politischen Entscheide und der Kontext, in dem das Unternehmen agiert, lassen uns keine Alternativen», erklärte SRG-Direktorin Susanne Wille.
Die Massnahmen sind Teil einer tiefgreifenden Umstrukturierung der SRG, die mit dem Entscheid der Regierung konfrontiert ist, die von den Haushalten zu zahlende Gebühr von 335 auf 300 Franken pro Jahr zu senken. Hinzu kommen der Rückgang der Werbeeinnahmen und die Inflation.
Die Allianz Medienvielfalt bezeichnete den Entscheid als «dramatisch» und betont, dass es von grundlegender Bedeutung bleibe, die weiteren Kürzungen der Gebühr zu vermeiden, die von der Initiative «200 Franken sind genug» gefordert werden, über die am 8. März 2026 abgestimmt wird.
