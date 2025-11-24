Heute in der Schweiz

Der Broker Jeffrey Epstein, der vielen einflussreichen Personen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus nahestand, war 2019 wegen sexueller Ausbeutung von Minderjährigen verhaftet und angeklagt worden.

Der Sexhandel von Jeffrey Epstein hatte auch Verbindungen zur Schweiz. Das schreibt die NZZ am Sonntag, wonach der 2019 in einem Gefängnis in New York verstorbene Multimillionär auch Kunde einer grossen Schweizer Bank war.

«Hallo Jeffrey! Ich habe eine Assistentin aus Zürich für dich. Ich hatte dir bereits ihre Fotos geschickt (…) Ich habe hier in Zürich einige neue, aber noch nicht in New York oder Paris.» Das ist der Wortlaut einer E-Mail aus dem Jahr 2016, deren Absender nicht identifizierbar ist. Der Begriff «Assistentin» wurde vom Sexhandel-Netzwerk Epsteins verwendet, um sich auf die jungen Frauen zu beziehen, die zum Zweck der Prostitution ausgebeutet wurden.

Die Zürcher Sonntagszeitung erwähnt auch einen Austausch zwischen einem Guardian-Journalisten und Epstein aus dem Jahr 2015 bezüglich der HSBC Private Bank in Genf, bei welcher der Unternehmer Konten gehabt haben soll. Momentan hat das Bundesamt für Justiz noch keine Rechtshilfeersuchen aus den Vereinigten Staaten erhalten, während die Staatsanwaltschaften von Zürich und Genf sowie HSBC nicht auf die Fragen der Medien geantwortet haben.

Letzte Woche hat US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnet, das die Veröffentlichung der gesamten Akten zum Fall Epstein anordnet. Es handelt sich um Zehntausende von Seiten.