Heute in der Schweiz

Der Medianlohn für eine Vollzeitstelle in der Schweiz stieg 2024 auf 7204 Franken pro Monat . Im Jahr 2022 lag er bei 6788 Franken. Dies geht aus der jüngsten Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) hervor. Sie zeigt jedoch erhebliche Unterschiede je nach Branche und Region auf.

So liegt der Medianlohn in Zürich beispielsweise bei 7502 Franken, im Tessin hingegen bei 5708 Franken. In Branchen mit hoher Wertschöpfung, wie der Pharmaindustrie (10’159 Franken), dem Bankensektor (10’723 Franken) oder der Tabakindustrie (14’304 Franken), lagen die Vergütungsniveaus zudem deutlich über dem Medianlohn. Am unteren Ende der Lohnpyramide stehen der Einzelhandel (5214 Franken), Beherbergungsdienstleistungen (4715 Franken), Gastronomie (4744 Franken) und persönliche Dienstleistungen (4496 Franken).

Bei Führungspositionen sind die Löhne für ausländische Arbeitskräfte in der Regel höher als für Schweizerinnen und Schweizer. So verdienten Grenzgängerinnen und Grenzgänger (Ausweis G) in Führungspositionen 11’207 Franken, Schweizerinnen und Schweizer in ähnlichen Positionen hingegen 10’989 Franken. Bei Stellen ohne hierarchische Verantwortung kehrt sich das Verhältnis um (6765 Franken für Schweizer Personal, 5950 Franken für Grenzgänger).

Den seit 2018 durchgeführten Erhebungen des BFS zufolge ist das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern weiterhin rückläufig. Im Jahr 2024 verdienten Frauen für eine vergleichbare Tätigkeit 8,4% weniger als ihre männlichen Kollegen (Medianwert), gegenüber 9,5% im Jahr 2022, 10,8% im Jahr 2020 und 11,5% im Jahr 2018. Je höher die Position in der Hierarchie jedoch ist, desto grösser ist die Ungleichheit. Im Jahr 2024 betrug das Lohngefälle zu Lasten der Frauen in Positionen mit hoher Verantwortung 14%.