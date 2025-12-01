Heute in der Schweiz

Die Presse vom heutigen Montag befasst sich ausführlich mit den Abstimmungen vom Sonntag. Im Allgemeinen ist sie beeindruckt vom Ausmass der Niederlage für die beiden Volksinitiativen , die vom Tisch gefegt wurden. Zur Erinnerung: Die Service-citoyen-Initiative wurde mit 84,1% der Stimmen abgelehnt, die Initiative zur Erbschaftssteuer mit 78,3%. Die Stände lehnten beide Vorlagen einstimmig ab.

Bleibt die Frage nach dem «Wieso». Den Medienanalysen zufolge gibt es dafür zwei Erklärungen: Einerseits bestätigten die Schweizer:innen ihre Tendenz, Änderungen mit Vorsicht zu begegnen, insbesondere wenn die Wirtschaft oder die internationale Politik unter Spannung stehen. Zum anderen hatten die eingereichten Initiativen Mühe zu überzeugen, da sie als unrealistisch, kompliziert oder übertrieben angesehen wurden.

Das Thema der Besteuerung grosser Vermögen, das dem Zeitgeist entspricht, wurde besonders häufig kommentiert. Für viele Medien war die Initiative der Juso zu unausgegoren, um zu überzeugen. Die Neue Zürcher Zeitung sprach sogar von einem «hirnlosen» Text und Watson von einem «zu wenig durchdachten» Projekt. In der linken Presse, die eine Besteuerung der Superreichen befürwortet, ist die Feststellung ähnlich, wird aber in milderen Worten erwähnt. In ihrem Kommentar meint Le Courrier zum Beispiel, dass die Vorlage eine «zu starke utopische Ladung» habe.

Für die Medien bedeuten die klaren Ergebnisse vom Sonntag jedoch nicht, dass die angesprochenen Themen vom Tisch sind. In ihren Augen sind die Besteuerung grosser Vermögen und das Engagement für die Gesellschaft Leitthemen, die weit über die Schweiz hinausgehen. Beide Initiativen warfen grundlegende Fragen auf, die nach wie vor bestehen und an denen die Politik anknüpfen muss.