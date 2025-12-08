Heute in der Schweiz

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat heute Morgen vor den Medien die erste nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus vorgestellt.

Eine von sechs Personen in der Schweiz gibt an, in den letzten fünf Jahren Rassendiskriminierung erlebt zu haben. Als Antwort darauf lanciert der Bundesrat die erste nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus.

Die heute Morgen von Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider vorgestellte Strategie basiert auf vier Säulen: Verbesserung der Erfassung rassistischer und antisemitischer Handlungen, Schutz der Opfer, Stärkung der Prävention innerhalb der Institutionen und Förderung des gesellschaftlichen Engagements.

Diskriminiert werden Personen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Nationalität oder ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion. Die Folgen sind schwerwiegend: eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Wohnraum, wirtschaftliche und gesundheitliche Auswirkungen, sozialer Ausschluss – alles Probleme, die die gesamte Gesellschaft betreffen.

Am Donnerstag enthüllte das Westschweizer Fernsehen RTS den Inhalt von 2500 Seiten mit Nachrichten in WhatsApp-Gruppen zwischen rund fünfzig Beamt:innen der Lausanner Polizei. Fast die Hälfte von ihnen hat rassistische und antisemitische Äusserungen gemacht, ohne dass ihre Kolleg:innen darauf reagiert hätten. Einige von ihnen haben die Lausanner Polizei verlassen, aber andere arbeiten dort noch immer.