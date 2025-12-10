Heute in der Schweiz

SVP-Bundesrat Guy Parmelin wurde am Mittwoch mit 203 von 210 gültigen Stimmen zum Bundespräsidenten für das Jahr 2026 gewählt , was einen Rekord seit der Jahrhundertwende darstellt. Der FDP-Politiker Ignazio Cassis wurde mit 144 von 190 gültigen Stimmen zum Vizepräsidenten gewählt.

Der 66-jährige Parmelin wird im kommenden Jahr Bundespräsident und tritt die Nachfolge der St. Galler FDP-Politikerin Karin Keller-Sutter an. Es wird die zweite Amtszeit des Waadtländer SVP-Politikers an der Spitze des Landes sein.

In seiner Ansprache vor dem Parlament trat der kommende Bundespräsident für den Dialog ein und betonte, dass die Vielfalt der Schweiz auch ihre Stärke sei. «Unsere Gesellschaft braucht keine Werturteile über die Position anderer, sondern Respekt für diejenigen, die anders denken. Unterschiedliche Meinungen bringen uns weiter», erinnerte er.

Viele Beobachterinnen und Beobachter sind der Meinung, dass diese Amtszeit für den Politiker wie nach einer letzten Runde auf dem Parkett aussieht. Die US-Zölle, die bilateralen Beziehungen mit der EU und die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» werden wahrscheinlich die grossen Dossiers sein, die Parmelin während seines Präsidialjahrs beschäftigen werden.