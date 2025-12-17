Heute in der Schweiz

Der Ständerat hat heute die Debatte über das Entlastungspaket 27 begonnen, dessen Umfang deutlich schrumpfen dürfte. Gegen einzelne Sparmassnahmen regte sich Widerstand – darunter gegen die geplante Kürzung des Bundesbeitrags an Swissinfo.

Heute debattiert der Ständerat als erste Kammer über das Entlastungspaket 27. Das vom Bundesrat im September verabschiedete Sparpaket beinhaltet 67 Massnahmen, mit denen bis 2030 über acht Milliarden Franken gespart werden soll. Gekürzt werden soll in diversen Bereichen, von Bildung über Landwirtschaft bis zum Verkehr. In den vergangenen Wochen haben jedoch zahlreiche Akteur:innen dafür lobbyiert, einzelne Sparmassnahmen wieder zu streichen – entsprechend dürfte das Paket im Parlament deutlich kleiner ausfallen.

Eine der Massnahmen betrifft den Beitrag des Bundes an das Auslandmandat der SRG, der gekürzt werden soll. Dieses wurde bis anhin mit 19 Millionen Franken unterstützt, wovon 9 Millionen Swissinfo zugutekamen. Das sind die Hälfte der Betriebskosten von Swissinfo, die andere Hälfte wird von der SRG über die Serafe-Gebühren bereitgestellt.

Um dies zu verhindern, haben über 17’000 Menschen eine Petition unterschrieben, die sich gegen diese Sparmassnahme richtet. Die Petition wurde heute von der Auslandschweizer-Organisation (ASO) und verschiedenen Organisationen offiziell eingereicht.