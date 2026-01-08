Heute in der Schweiz

Die Beerdigung von Riccardo Minghetti in der Basilika der Heiligen Petrus und Paulus in Rom. Der 16-Jährige ist im Inferno von Crans-Montana ums Leben gekommen.

« Wir dachten, die Schweiz sei das Land der Regeln , der Präzision und der Kontrollen.» So fasste die italienische Zeitung La Repubblica den Schock nach der Tragödie von Crans-Montana zusammen. Medien auf der ganzen Welt haben Mühe zu verstehen, wie eine solche Katastrophe in einem Land passieren konnte, das oft als sicher und streng reguliert dargestellt wird.

Die internationale Berichterstattung konzentrierte sich insbesondere auf das Versäumnis, routinemässige Brandschutzinspektionen durchzuführen. Nicht nur in der Bar, die an Silvester zur Flammenhölle wurde, sondern laut mehreren Berichten auch in anderen Bars und Restaurants der Region. Die Behörden haben eingeräumt, dass die Bar in Crans-Montana seit 2019 nicht mehr inspiziert worden war.

«Selbst das tugendhafteste Land kann versagen», schrieb ein Redaktor von La Repubblica, der normalerweise über Korruption und organisierte Kriminalität berichtet, heute zitiert von der Aargauer Zeitung. Italien zählt sechs Todesopfer und elf Verletzte. Mehrere italienische Medien beschreiben die Tragödie als Enthüllung von Rissen im Bild eines «perfekten» Landes.

Die Berichterstattung in Frankreich und Deutschland war laut der Aargauer Zeitung zurückhaltender, hob aber dennoch das Fehlen von Sicherheitskontrollen über mehrere Jahre hinweg hervor. Der französische Sender TF1 titelte seinen Bericht mit «Schwere Verstösse nachgewiesen».

Grosse internationale Medien wie BBC, CNN und The New York Times haben ebenfalls über den Brand berichtet. TF1 berichtete am Mittwoch, dass eine Anhörung mit dem Paar, das die Bar besass, voraussichtlich am Donnerstag stattfinden sollte, unter Berufung auf Romain Jordan, der Anwalt, der mehrere Opferfamilien vertritt. Die Schweizer Behörden haben dies noch nicht bestätigt. Die Ankündigung erfolgt, während der Hintergrund des Paares recherchiert wird – wozu Sie weiter unten mehr lesen können.