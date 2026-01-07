Italien trauert um Opfer des Brandes in Crans-Montana VS

Keystone-SDA

Italien hat am Mittwoch der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS gedacht. In allen Schulen des Landes wurde eine Schweigeminute abgehalten, während die Stadt Mailand einen Tag der kommunalen Trauer ausrief.

(Keystone-SDA) Der italienische Bildungsminister Giuseppe Valditara begab sich für die um 10.30 Uhr abgehaltene Schweigeminute ins Kunstlyzeum San Carlo in Mailand, das einer der jungen Menschen besucht hatte, die in der Bar «Le Constellation» in der Silvesternacht ums Leben kamen.

«Heute ist ein Tag der Trauer, der Nähe zu den Eltern und Freunden der verstorbenen jungen Menschen», fügte der Minister hinzu. Valditara gedachte zudem aller Verletzten und ihrer Familien sowie «der jungen Leute, die einen Freund verloren haben – etwas Dramatisches».

Der Bürgermeister der lombardischen Metropole, Giuseppe Sala, ordnete seinerseits für Mittwoch eine städtische Trauer an. Diese Entscheidung sieht unter anderem das Hissen der Flaggen auf Halbmast an öffentlichen Gebäuden vor.