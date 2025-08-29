Was bedeutet es Ihnen, als Auslandschweizer am Eidgenössischen teilzunehmen?

Sechs Auslandschweizer aus Nordamerika treten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF 2025 in Mollis an. Wir haben drei von ihnen gefragt, was ihnen ihre Teilnahme am Schwingfest bedeutet.

Melanie Eichenberger In meiner Arbeit befasse ich mich mit Themen, die für die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland relevant sind – von politischen Entwicklungen in der Schweiz und deren Auswirkungen auf die Diaspora bis hin zu sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragestellungen. Vor SWI swissinfo.ch habe ich als Lokaljournalistin für die Aargauer Zeitung geschrieben. Ich habe einen Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation und - klassisch schweizerisch - eine Lehre als Kauffrau abgeschlossen. Céline Stegmüller

Ich bin eine erfahrene Videojournalistin, der es ein Anliegen ist, komplexe Themen durch fesselndes multimediales Storytelling zugänglich und ansprechend zu machen. Ich konzentriere mich auf soziale und ökologische Themen und produziere verschiedene Videoformate zu einer breiten Palette von Themen, wobei ich mich auf wirkungsvolle Erklärvideos mit bewegten Grafiken und Stop-Motion-Animationen spezialisiert habe. Während meines Studiums der Filmwissenschaft, Anglistik und Journalistik habe ich in der ganzen Schweiz Erfahrungen bei Radio, Fernsehen und Printmedien gesammelt. Nachdem ich für das Bild- und Tonteam des Filmfestivals Locarno gearbeitet habe, bin ich seit 2018 für SWI swissinfo.ch tätig und produziere lokale und internationale Reportagen.

Français fr Qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que Suisse de l’étranger, de participer à la Fête fédérale de lutte suisse? Mehr Qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que Suisse de l’étranger, de participer à la Fête fédérale de lutte suisse?

Lesen Sie hier den Artikel dazu:

Einen Auslandschwinger haben wir bei seinem Training in der Schweiz besucht:

