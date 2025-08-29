Was bedeutet es Ihnen, als Auslandschweizer am Eidgenössischen teilzunehmen?
Sechs Auslandschweizer aus Nordamerika treten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF 2025 in Mollis an. Wir haben drei von ihnen gefragt, was ihnen ihre Teilnahme am Schwingfest bedeutet.
Lesen Sie hier den Artikel dazu:
Mehr
Die Schwinger aus Übersee: Im Stolz auf ihre Tradition sind sie die Sieger
Einen Auslandschwinger haben wir bei seinem Training in der Schweiz besucht:
