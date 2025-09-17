Swiss bricht Start in Boston wegen Triebwerkproblem ab
Wegen eines Problems mit dem rechten Triebwerk hat die Swiss am Dienstagabend den Start eines Flugs von Boston nach Zürich abbrechen müssen. Die 223 Passagiere und 13 Crewmitglieder blieben unverletzt.
(Keystone-SDA) Die Passagiere konnten das Flugzeug regulär verlassen, nachdem dieses zurück ans Gate gerollt war, teilte eine Swiss-Sprecherin am Mittwochmorgen auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Zuerst hatte «Blick.ch» darüber berichtet.
Was genau das Problem beim Triebwerk war, ist noch unklar. Je nach Triebwerk-Problem sei es durchaus möglich, dass für einen kurzen Moment eine Flamme sichtbar sei, so die Swiss-Sprecherin.
Der Flug nach Zürich wird mit einem Ersatzflugzeug durchgeführt und voraussichtlich mit rund fünf Stunden Verspätung gegen Mittag in Zürich landen, hiess es bei der Swiss weiter. Die Ersatzmaschine war wegen einer Reparatur in Boston und für den Rückflug bereits freigegeben. Sie wäre ohne Passagiere zurück nach Zürich geflogen.