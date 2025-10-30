Swiss mit Gewinntaucher nach neun Monaten

Keystone-SDA

Bei der Swiss ist der Gewinn in den ersten neun Monaten in den Sinkflug übergegangen. Von Januar bis September fiel der Betriebsgewinn um 19 Prozent auf 411,2 Millionen Franken, wie die Lufthansa-Tochter am Donnerstag bekannt gab.

(Keystone-SDA) Der Umsatz blieb dagegen stabil bei 4,2 Milliarden Franken. «Das dritte Quartal war zwar wie üblich das stärkste des Jahres. Insgesamt führten Preisdruck und höhere Kosten jedoch dazu, dass das Ergebnis im laufenden Jahr unter den Erwartungen liegt», schrieb die Swiss.

Das Ergebnis spiegele die schwierige Marktlage wider, erklärte Finanzchef Dennis Weber: «Unsere Branche kämpft momentan mit einer sich abschwächenden Nachfrage bei weiter steigenden Kosten.»