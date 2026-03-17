Swiss mit weiteren Anpassungen am Flugverkehr wegen Sicherheitslage

Keystone-SDA

Die Fluggesellschaft Swiss verdoppelt wegen der Situation im Nahen Osten für kurze Zeit ihr Flugangebot in die indische Hauptstadt Delhi. Ausserdem verlängert sie den Flugstopp von und nach Tel Aviv bis zum 9. April

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(Keystone-SDA) Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten sei die Nachfrage nach Flügen zwischen Indien und Europa hoch, schreibt die Lufthansa-Tochter in der Mitteilung von Dienstag. Die bestehenden täglichen Verbindungen der Swiss zwischen Delhi und Zürich seien deswegen bereits zu grossen Teilen ausgebucht.

Für die zusätzlichen Flüge kommt ein Langstreckenflugzeug vom Typ Airbus A330 zum Einsatz. Die Flüge seien ab sofort buchbar, teilte die Swiss weiter mit.

Die Swiss musste zuletzt ihre Flüge nach Dubai (VAE) bis und mit 28. März aussetzen. Den Flugstopp von und nach Tel Aviv verlängerte die Swiss am Dienstag vom 2. auf den 9. April. Die Swiss-Schwesterairline Edelweiss strich ihrerseits sämtliche Flüge nach Oman bis mindestens 2. Mai.

Wie nun die Swiss bauten andere Airlines ihre anderweitigen Angebote wegen des Konflikts aus. Die Lufthansa etwa bietet Extraflüge nach Asien und Afrika an.