SwissSkills 2029 sollen in St. Gallen stattfinden

Keystone-SDA

Kanton und Stadt St. Gallen haben sich für die Durchführung der Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills 2029 beworben. Der Anlass findet alle zwei Jahre statt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills brächten die besten Nachwuchstalente aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung zusammen, teilte der Kanton am Montag mit. Die Veranstaltung sei «ein Schaufenster für Talent und Einsatz» und zeige die Stärke des dualen Bildungssystems.

2029 sollen die Berufsmeisterschaften in St. Gallen stattfinden. Die Regierungen von Kanton und Stadt haben dafür zusammen mit dem Kantonalen Gewerbeverband und der IHK eine Bewerbung eingereicht. Unterstützung gibt es auch von den Nachbarkantonen.

In der Ostschweiz sei die duale Berufsbildung besonders stark verankert, heisst es weiter. Rund 6500 Lehrbetriebe bildeten allein im Kanton St. Gallen um die 15’000 Lernende aus.